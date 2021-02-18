Джакарта, , 12:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 17 км к юго-западу от округа Домпу в провинции Западная Нуса Тенггара, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 18 февраля 2021 года в 00:42 по местному времени.

Землетрясение произошло на суше. Очаг землетрясения находился на глубине 113 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.