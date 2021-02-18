Челябинск, 18 февраля 2021, 12:08 — REGNUM В Челябинске высокопоставленный сотрудник полиции задержан за получение взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, преступление было совершено в период до 2021 года. Якобы сотрудник одного из структурных подразделений регионального главка МВД принял недвижимость в обмен на общее покровительство определённым лицам и за не привлечение их к уголовной ответственности.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас они ведут оперативное сопровождение возбуждённого уголовного дела.