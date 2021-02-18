Геленджик, Краснодарский край, , 12:02 — REGNUM Сотрудники ФСБ России пришли в администрацию Геленджика утром 18 февраля, правоохранители работают в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Геленджика Алексей Богородистов.

«Сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ. За месяц это уже третий визит представителей данной службы. Несмотря на то, что каждый раз они фактически парализуют работу тех или иных управлений и отделов администрации, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия», — прокомментировал Богородистов.

Мэр уточнил, что сотрудники ФСБ работают в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. В сфере их интересов — документация, связанная с ООО «Стройинвест».