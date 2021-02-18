Мадрид, , 12:04 — REGNUM В ночь с 17 на 18 февраля в ряде городов Испании продолжились протесты против задержания рэпера Пабло Аселя. На утро число задержанных составляет 49 человек. Об этом сообщила газета El Periódico.

Если 16 февраля акции протесты проходили преимущественно на территории Каталонии, то прошедшей ночью они распространились на Мадрид и другие города Испании.

Столкновения с полицией в ночь на 18 февраля привели к задержанию по меньшей мере 49 человек в Каталонии, Мадриде и Гранаде.

Среди 19 задержанных в Мадриде шестеро являлись несовершеннолетними (от 16 до 17 лет). Как отмечает издание, около 60 человек получили ранения. В столице 55 человек получили ранения, из них 35 — полицейские. В Каталонии не менее 8 человек обратились за медицинской помощью.

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