Джакарта, 18 февраля 2021, 11:58 — REGNUM Дождь, обрушившийся на столицу Индонезии Джакарту привел к затоплению ряда районов столицы, сообщает CNN Indonesia.
Уровень воды в ряде районов Джакарты варьируется от 31 до 70 см.
Ранее в агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии предупредили о возможном наводнении на острове Ява.
Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия призвал жителей столицы быть начеку и подготовиться к возможным стихийным бедствиям.
Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили об опасности наводнений в шести провинциях.
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