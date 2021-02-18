Омск, , 11:56 — REGNUM Повышенное содержание ртути выявили в реке Иртыш в черте Омска.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 15 февраля в Иртыше выявили превышение предельно допустимой концентрации ртути, передаёт «12 канал Омск».

Специалисты заявили о содержании ртути в 0,032 мкг/дм3 в 0,5 км выше посёлка Новая Станица и в 5,3 км выше Омска. Ещё 0,041 мкг/дм3 ртути нашли в пробе Иртыша в районе 3,16 км ниже посёлка Берегового.

В пресс-службе омского водоканала подчеркнули, что загрязнение не сказалось на качестве водоснабжения города. Результаты проб будут переданы в Росприроднадзор для выявления причин загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе в феврале были зафиксированы превышения предельной допустимой концентрации по сероводороду в воздухе.

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