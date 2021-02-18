Барнаул, , 11:47 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2212 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 198 человек, +33 за последние сутки) и ОРВИ (23 440 человек, +113 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 42 104 (+155 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 362 (-11 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента (+3 за последние сутки).

С начала учебного года в крае выявлен 1871 ребёнок с коронавирусом (+12 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 37 685 человек (+152 за последние сутки).

Читайте также: В Алтайском крае от COVID-19 скончались ещё 12 человек