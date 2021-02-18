Воронеж, , 11:45 — REGNUM В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с МВД и СКР провели спецоперацию, в результате которой задержали сторонников украинской молодёжной радикальной группы «МКУ». Видео задержания опубликовал телеканал RT.

Задержанные — трое молодых людей в возрасте 18, 19 и 33 лет. В ходе оперативных действий у них была изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие и средства связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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