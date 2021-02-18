Ростов, Ярославская область, 18 февраля 2021, 11:42 — REGNUM В Ростове Ярославской области все дома подключены к отоплению, обеспечена подача горячей воды после аварии на теплосетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава городского поселения Андрей Лось.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла на сетях котельной предприятия «МКЭ» 14 февраля. Всего в общей сложности было отключено 26 домов, в которых проживает около 3 тысяч жителей. Власти были готовы разместить людей в гостиницах и пунктах временного размещения.
Сейчас в некоторых домах продолжаются работы по наладке систем отопления внутри домов.
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