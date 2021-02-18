Ростов, Ярославская область, , 11:42 — REGNUM В Ростове Ярославской области все дома подключены к отоплению, обеспечена подача горячей воды после аварии на теплосетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава городского поселения Андрей Лось.

Устранение аварии в Ростове Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла на сетях котельной предприятия «МКЭ» 14 февраля. Всего в общей сложности было отключено 26 домов, в которых проживает около 3 тысяч жителей. Власти были готовы разместить людей в гостиницах и пунктах временного размещения.

«Никто к нам не обратился. Дом даже при таком морозе быстро не выхолаживается, плюс газ. Все сидели, если можно так сказать, на конфорках. Мы предлагали пенсионерам, но все сказали: «Нет, мы будем ждать, когда сделают». Ни одного человека мы не переселили», — сказал Андрей Лось.

Сейчас в некоторых домах продолжаются работы по наладке систем отопления внутри домов.

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