Биробиджан, , 11:32 — REGNUM В четверг 18 февраля в здании администрации Биробиджана прошли обыски. Известно, что возбуждено уголовное дело, но обвинения по нему пока никому не предъявлено.

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Известно, что обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с реализацией в столице Еврейской АО федеральных программ.

Глава города Александр Головатый рассказал, что обыски никак не повлияли на штатную работу администрации и пообещал держать население в курсе происходящего.

«Нам известно о возбужденном деле, Но официальных обвинений предъявлено не было ни в чей адрес. Уверен, что следственные органы во всем разберутся, сотрудники мэрии активно сотрудничают с правоохранительными органами», — цитирует Головато ИА ЕАОmedia.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора МУП Владивостока «Некрополь» Игоря Бабынина, который 12 лет брал взятки в особо крупном размере, совершал коммерческий подкуп и допустил растрату.