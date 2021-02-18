Новосибирск, , 11:31 — REGNUM Кировский районный суд Новосибирска не стал заключать под стражу водителя автомобиля, которого подозревают в «покушении на умышленное причинение смерти двум лицам, один из которых является малолетним». Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, что 15 февраля в одном из дворов Кировского района Новосибирска водитель легкового автомобиля наехал на женщину с коляской из-за замечания о парковке в неположенном месте. Женщина упала на дорогу вместе с коляской, в которой находился ребёнок, получив травму.

Читайте также: Прокуратура начала проверку после наезда автомобиля на сибирячку с ребёнком

«В постановлении и в судебном заседании следователь ставил вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Волобуеву К. А., в связи с тем, что, по его мнению, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, поскольку он подозревается в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, официально не трудоустроен, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, ранее привлекался к уголовной ответственности, ему известны личности и адреса проживания свидетелей, — говорится в сообщении. — Суд, проверив материалы дела, заслушав следователя, поддержавшую ходатайство, подозреваемого и его защитника, возражавших против удовлетворения ходатайства, прокурора, полагавшую об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства следователя, поскольку не представлено доказательств обоснованности избрания меры пресечения именно в виде заключения под стражу, пришел к выводу, что заявленное ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Волобуеву К. А. удовлетворению не подлежит».

Мужчина был освобождён из-под стражи в зале суда.