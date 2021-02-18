Ангарск, Иркутская область, , 11:30 — REGNUM В Иркутской области 17 февраля в результате колебания уровня воды в Ангаре произошло подтопление 20 приусадебных участков в СНТ «Огонёк». Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, речь идёт о пониженных формах рельефа, в том числе — участка с постоянным проживанием одного человека.

Несмотря на то, что в настоящее время угрозы повышения уровня воды и подтопления дачных домов нет, в садоводствах, расположенных вдоль береговой линии реки Ангары в Ангарском городском округе, проведено выездное совещание межведомственной рабочей группы.

Данные, полученные 18 февраля с водозабора, расположенного в 1,5 километрах от садоводства «Огонёк», свидетельствует о том, что за 12 часов уровень воды на реке Ангаре в районе Ангарска понизился на 30 сантиметров и продолжает падать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на Иркутской ГЭС могут быть снижены сбросные расходы.

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