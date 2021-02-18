Мурманск, , 11:28 — REGNUM Сотрудницу мурманского отделения Всероссийского банка развития регионов подозревают в крупной растрате. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, женщина похитила из кассы более 26 млн рублей.

«Деньгами она распорядилась в личных целях. Кроме того, с целью сокрытия совершенного преступления обвиняемая внесла в сейфовую комнату операционного офиса поддельные купюры Банка России на общую сумму 18,5 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Октябрьский суд.