Тегеран, , 11:26 — REGNUM Как минимум 42 человека пострадали при землетрясении, которое вечером 17 февраля произошло в центральном Иране. Об этом 18 февраля сообщает агентство «Клуб молодых журналистов» со ссылкой на данные медиков.

При этом уточняется, что в результате подземных толчков никто не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля вечером на границе иранских провинций Исфахан и Кохгилуйе и Бойерахмед произошло землетрясение магнитудой 5,6.

При этом самый большой ущерб получил населенный пункт Сисахт, который оказался на расстоянии 10 км от эпицентра подземных толчков.