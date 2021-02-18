Барселона, Испания, , 11:22 — REGNUM Правозащитный центр Iridia потребовал пересмотра использования высокоточных снарядов спецназом после того, как 16 февраля протестующая лишилась глаза на улице Виа Аугуста в Барселоне из-за попадания пенопластового шара во время протестов. Об этом пишет El Confidencial.

Представитель vинистерства здравоохранения Испании подтвердил, что во время беспорядков, произошедших 16 февраля в Барселоне во время митинга против заключения под стражу Пабло Хаселя, молодая женщина потеряла глаз. Как сообщил правозащитный центр Iridia, 18 февраля ей предстоит операция. Представители полиции по охране общественного порядка Mossos d'Esquadra указали, что им известно об этом, но официально это нигде еще не закреплено. Они также указали, что «необходимо будет собрать как можно больше информации о том, что произошло», что «они сожалеют о травмах этого человека при обстоятельствах, которые уже будут установлены» и что «через министерство здравоохранения предпринимаются шаги, чтобы находиться на контакте с пострадавшей и ее семейным окружением».

В своем заявлении один из директоров Iridia Анаис Франкеса обратилась к тем, кто может предоставить изображения момента попадания пенопластового шара, чтобы его можно было исследовать.

Франкеса считает «очень серьезным» то, что как во время протестов против вынесения приговора, так и 16 февраля протестующие получили ранения в результате стрельбы пенопластовыми пулями, поскольку это высокоточный снаряд, в отличие от резиновых шариков, которыми стреляют по земле и их траекторию трудно контролировать.

Использование пенопластовых снарядов, в частности, распространено среди полиции по охране общественного порядка как замена резиновых шариков, использование которых было запрещено парламентом в результате случая с протестующей Эстер Кинтаной, потерявшей глаз в Барселоне во время всеобщей забастовки.

Франкеса посчитала «удивительным» тот факт, что министр внутренних дел Микель Сампер не дал объяснений по этому делу на своей пресс-конференции утром 17 февраля, и призвала Mossos d'Esquadra «создать надлежащие механизмы для обеспечения нерегулярного использования пенопластовых пуль».

Кроме того, она потребовала на следующем законодательном собрании «тщательного пересмотра в парламенте механизмов внутреннего контроля, оценки, расследования и санкций» Mossos d'Esquadra, особенно в отношении использования средств борьбы с массовыми беспорядками.