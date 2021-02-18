Южно-Сахалинск, , 11:18 — REGNUM На Сахалине нашёлся грейдерист, который пропал в Смирныховском районе вместе со снегоуборочной техникой. Предполагалось, что мужчину завалила снежная лавина. Выяснилось, что он жив.

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Водитель грейдера сам вышел на связь и рассказал, что с ним всё в порядке. Спасательная операция продолжается — тяжелая техника пробивает путь к грейдеристу, сообщил телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшего грейдериста искали с 17 февраля. Стало известно, что связь с ним пропала после схода снежной лавины. К его поискам по распоряжению губернатора области Валерия Лимаренко подключили вертолёт и беспилотник. Из 30 км дороги, где пропал водитель грейдера, удалось расчистить только 12. Также 17 февраля под снежную лавину на Сахалине угодил автомобиль скорой помощи.