Новосибирск, , 11:15 — REGNUM Расследование аварийной посадки самолета Ан-124 «Руслан» в Новосибирске находится на завершающей стадии. Об этом на пресс-конференции сегодня, 18 февраля, сообщил руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте Роман Седешев.

Напомним, 13 ноября 2020 года после вылета командир воздушного судна Ан-124 «Руслан» доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. При посадке в аэропорту «Толмачево» самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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«Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте. В настоящий момент следственные действия находятся на завершающей стадии. Росавиация по-прежнему проводит расследование инцидента. Исследуется двигатель, в том числе на заводе имени Баранова. По результатам расследования Росавиации по уголовному делу будет принято решение», — цитируют «НГС Новости» Седешева.

Он уточнил, что «предварительно происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя».