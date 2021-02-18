Омск, , 11:14 — REGNUM Уголовное дело в отношении троих 17-летних студентов, подозреваемых в экстремистских действиях, возбуждено в Омске по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в следственном управлении СКР по Омской области.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. По версии следствия, в октябре 2020 года в Омске на улице К. Маркса подростки, придерживающиеся идеологии национализма, избили 30-летнего мужчину неславянской внешности. В этот же день в подземном переходе на улице Лермонтова они избили двух подростков и причинили телесные повреждения мужчине неславянской внешности.

В квартирах подозреваемых и иных лиц проведены обыски, изъяты интересующие следствие предметы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

«Санкция ст. 282 ч. 2 УК РФ за данное преступление предусматривает от трёх до шести лет лишения свободы», — пояснили в ведомстве.

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