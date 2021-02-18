Барнаул, , 11:12 — REGNUM В ближайшие дни (19−20 февраля) в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды. Как передаёт региональное ГУ МЧС РФ, в эти дни будет идти мокрый снег с дождём и метелями.

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Не исключено отложение мокрого снега. Сила ветра при этом будет достигать 15 — 20 метров в секунду, по югу — до 25 метров в секунду. На дорогах будет сильная гололедица, заносы.

Также Алтае похолодает: столбик термометра опустится ниже — 20 °C.

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