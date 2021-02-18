Чита, , 11:05 — REGNUM Жителей Забайкалья предупредили об ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 февраля в Чите ожидается выпадение снега.

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19 февраля в столице края также будет идти снег. Порывы ветра при этом могут достигать 20 метров в секунду.

Уже 20 февраля при прояснении температура воздуха в регионе опуститься до — 30−35 °C, по северной половине края — до — 40 °C.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае продолжают устранять последствия мощного снегопада. Только после 11 февраля на полигон вывезли более 1500 тонн снега. Это примерно 400 полностью загруженных самосвалов.

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