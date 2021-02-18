Москва, , 11:02 — REGNUM Тверской районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько за хищение более 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Приговором суда Ходько назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Суд признал Ходько виновным в том, что в 2016 году он похитил из сейфа денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на общую сумму более 50 млн рублей. Деньги были похищены им в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве.

Для установления исчезновения денег всем коллегам осужденного были проведены психофизиологические исследования, в результате которых вместе с другими доказательствами подтвердилась их непричастность к исчезновению денег.

Ходько также предлагалось пройти это исследование, однако он отказывался от полиграфа. Ещё одним доказательством его причастности к преступлению стало то, что находящиеся у него ключи от сейфа были в единственном экземпляре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии состоится суд над сотрудником колонии, который обвиняется в краже скота. Как полагают следователи, старший инженер энергомеханической группы колонии-поселения №3 в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года регулярно вызывал к себе одного из заключённых и под давлением заставил его совместно с другими осуждёнными украсть три головы крупного рогатого скота.

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