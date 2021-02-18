Киев, , 10:58 — REGNUM Счётная палата Украины установила факт нерационального использования кредита Международного банка реконструкции и развития (МБРР), который был выделен на улучшение жизни детей-сирот и малоимущих граждан Украины. Об этом сказано в отчёте палаты, опубликованном на её официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что в 2014 году Украина получила от МБРР кредит на сумму $300 млн для социальной поддержки малоимущих слоёв населения.

В ходе проверки было установлено, что чиновники нерационально использовали 94 млн гривен или более $3,3 млн, ещё 23 млн гривен или $824 тыс. было потрачено на привлечение «консультантов», а расходы на финансирование различных мероприятий по сопровождению проекта выросли с $83 тыс. до $7 млн.

Напомним, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в офисе компании «Энергоатом». Руководство компании подозревают в воровстве $87 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Топ-чиновника «Энергоатома» Украины заподозрили в воровстве — депутат Рады