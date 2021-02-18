Хвачхон, Южная Корея, , 10:49 — REGNUM Пожар на военном стрельбище в южнокорейском уезде Хвачхон провинции Канвондо тушили 16 часов, сообщает Yonhap News.

ЧП произошло в районе Санэ. Возгорание произошло 17 февраля в 16:15 по местному времени.

Для тушения пожара было задействовано пять вертолётов, семь единиц пожарной техники и 79 членов пожарной бригады. Огонь удалось ликвидировать в 18 февраля в 08:40 по местному времени.

Как сообщили в пожарной службе, возгорание началось во время учений по боевой стрельбе из миномётов.

Известно, что никто из гражданских не пострадал. Огонь удалось ликвидировать прежде, чем он успел добраться до частного сектора. Тем не менее, уничтожено 2 га леса.