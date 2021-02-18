Калуга, , 14:01 — REGNUM В Калуге тело 60-летнего мужчины было найдено вечером 17 февраля после тушения пожара в квартире дома № 54 по улице Салтыкова-Щедрина. Личность погибшего установлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Мужчина злоупотреблял алкоголем и собирал в квартире лиц, ведущих асоциальный образ жизни. При осмотре места происшествия на полу обнаружены пустые бутылки из-под спиртных напитков и окурки.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти. Следствие проводит мероприятия, направленные на установление подробных обстоятельств происшествия.

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