Воронеж, , 10:30 — REGNUM Сторонники украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств задержаны в Воронеже, об этом 18 февраля сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — сообщили в ФСБ.

В ходе оперативных действий у задержанных изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие, средства связи. В гараже одного из задержанных обнаружен предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, он направлен на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой»), ч.1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК России.

Как уточнили в СК, задержанные — трое молодых людей в возрасте 18, 19 и 33 лет. По данным СК, молодые люди с помощью трафаретов наносили надписи экстремистского содержания на стены жилых домов в разных районах Воронежа. Также в рамках расследования дела о ю избиении 19-летнего воронежца задержан 26-летний член этой же экстремистской группировки.

Всего в рамках дела проведено более 10 обысков, следователями СК допрошено шесть лиц, обладающих сведениями о противоправной деятельности экстремистской группировки. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных. Также устанавливаются другие участники группировки.