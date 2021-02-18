Южно-Сахалинск, , 10:30 — REGNUM На Сахалине ещё не восстановлено электроснабжение пяти сёл Тымовского района. Аварийные отключения произошли из-за мощного снежного циклона. Губернатор области Валерий Лимаренко потребовал вернуть электричество в дома в кратчайшие сроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Во время прошедшего циклона аварии на сетях электроснабжения произошли в 22 населённых пунктах. Без света оставались 7637 человек.

Восстановительные работы осложняются заметёнными снегом дорогами.

Без электроснабжения полностью остаются сёла Славы, Адо-Тымово, Красная Тымь, Иркир, Чир-Унвд. Частично электричества нет в Тымовском.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон начал бушевать на Сахалине ночью 16 февраля. Помимо сильного снега и ветра произошли сходы снежных лавин. Под одной из них оказалась машина скорой помощи. К счастью в момент ЧП в ней никого не было. А вот пропавшего под снежной лавиной грейдериста ищут второй день.