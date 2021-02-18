Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге уроженец одного из государств азиатской части СНГ напал на медицинскую сестру и ранил ее несколько раз ножом, чтобы отнять у потерпевшей сумку с мобильным телефоном и 1,5 тыс. рублями в кошельке. Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге мужчина ранил ножом медсестру ради 1,5 тыс. рублей Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападение на 57-летнюю медсестру произошло утром в среду, 17 февраля. В 8 часов утра в полицию Невского района через «03» поступило сообщение о том, что от дома 74/4 по проспекту Большевиков в тяжелом состоянии госпитализирована женщина с ножевыми ранениями.

Как выяснилось, на потерпевшую — медсестру одной из городских больниц, напал неизвестный мужчина, который нанес ей несколько ударов ножом. Злоумышленник вырвал у жертвы сумку с мобильным телефоном и 1500 рублями и скрылся.

«Через некоторое время сумку вернул неустановленный мужчина, который погнался за злоумышленником. Ценности не пропали», — уточнили в ведомстве.

Самого преступника удалось задержать по горячим следам у дома 88/6 по проспекту Большевиков.

Им оказался 23-летний уроженец одного из государств Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом.