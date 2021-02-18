Воронеж, , 10:22 — REGNUM Сторонники украинской молодёжной радикальной группы, причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, задержаны в Воронеже. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.

Сторонники радикальной группы МКУ, считают правоохранители, занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцировали межнациональные конфликты, совершали насильственные преступления.

У задержанных изъяли экстремистскую литературу, холодное оружие, средства связи и другие предметы. У одного из них также обнаружили предмет, похожий на боеприпас периода Великой Отечественной войны.

По версии следствия, группу организовал в январе 2020 года 19-летний юноша. Он и 33-летний участник группы нанесли экстремистские надписи на стены жилых домов в двух районах Воронежа. В октябре того же года 17-летний участник группы оставил экстремистскую надпись на заборе возле одного из домов, уточнили в пресс-службе СКР.

Кроме того, 26-летнего участника группы подозревают в избиении в июле 2020 года 19-летнего молодого человека. Возбуждены уголовные дела, в том числе о совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства человека.

Шесть человек допрошены о деятельности экстремистской группировки. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.