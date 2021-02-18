Шолоховский район, , 10:21 — REGNUM В Шолоховском районе Ростовской области перед судом предстанет бывшая заведующая отделом социальной защиты и главный бухгалтер местного АТП. Женщины обвиняются в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следователи полагают, что в ноябре 2018 года главный бухгалтер на основании фиктивной справки о заработной плате получила пособие в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, завотделом соцзащиты населения по аналогичному сценарию в период с февраля по август 2019 года похитила более 300 тыс. рублей, которые были выделены для оказания адресной помощи жителям Верхнедонского района. В период с 2019 года по 2020 год она обманным путём похитила 120 тыс. рублей, предназначенные для выплаты трём жителям района.

Завотделом соцзащиты населения обвиняется не только в хищениях, но и служебном подлоге. Материалы уголовного дела направлены в суд.