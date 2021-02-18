Чита, , 10:09 — REGNUM Ссора между соседями в Чите привела к трагедии: накануне вечером, 17 февраля, там погибла 9-летняя девочка. Как сообщает ГТРК «Чита» с места преступления, шум от ремонта в квартире, где проживает многодетная семья, вышел из себя мужчину. Недовольный гражданин, изрядно выпив, пошёл выяснять отношения с теми, кто по его версии нарушал покой. Спровоцировав конфликт и не добившись результата последний вернулся с оружием и выстрелил в дверь, ведущую в квартиру из подъезда.

В тот момент у двери находился ребёнок. Ранение было настолько серьёзным, что медики не смогли спасти жизнь девочки.

Стрелявшим оказался житель Читы 1988 года рождения, он задержан, в его отношении следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего).