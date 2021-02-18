Уфа, , 10:11 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого рабочий получил тяжелую травму глаза, устанавливают в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Сообщается, что несчастный случай произошел с 28-летний слесарем-ремонтником АО «Белорецкий металлургический комбинат». 9 февраля рабочий осматривал замёрзший распределительный коллектор паропровода. В какой-то момент разорвался сварной шов торцевой заглушки. В результате вода со льдом попала в левый глаза рабочего. Мужчина получил тяжелую травму.

Сейчас сотрудники Гострудинспекции региона выясняют все обстоятельства произошедшего.

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