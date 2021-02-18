Архангельск, , 09:58 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 68-летней женщины, пытавшейся убить сожителя своей дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

ЧП произошло утром 15 февраля в селе Красноборск. Женщина пришла в квартиру, где проживает ее дочь с ранее судимым 31-летним сожителем, и топором нанесла спящему «зятю» несколько ударов в область головы.

«Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление и ему своевременно оказали медицинскую помощь, наложив швы, он остался жив», — сообщили в ведомстве.

В ходе допроса женщина признала свою вину и пояснила следователю, что сожитель дочери злоупотребляет спиртными напитками, не работает, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ее дочь неоднократно жаловалась на своего сожителя, но не уходила от него. А после того, как фельдшер зашила потерпевшему поверхностные раны, он продолжил употреблять спиртные напитки.

Примечательно, что в настоящее время в отношении потерпевшего возбуждено и расследуется уголовное дело о применении им насилия к участковому уполномоченному полиции ОМВД России «Красноборский».