Уфа, , 09:56 — REGNUM Житель Челябинской области на автомобиле «Kia Optima» сбил мужчину в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 февраля в Кармаскалинском районе на автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк. На 38 км этой дороги автомобиль «Kia Optima», за рулем которой находился 28-летний житель Челябинской области наехал на 46-летнего мужчину, который переходил автотрассу в неустановленном месте.

«После скрылся с места ДТП, проехав около 300 метров, через 10−15 минут, вернулся обратно на место происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пешеход скончался при транспортировке его в больницу. По словам водителя, мужчина находился в темной̆ одежде, на которой не было световозвращающих элементов. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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