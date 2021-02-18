Донецк, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 18 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 23 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, а также гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты имени Абакумова), Луганское, Сигнальное, Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов была повреждена крыша дома в посёлке Старомихайловка. На месте нашли неразорвавшийся боеприпас, выпущенный из пушки БМП-2. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона будет продолжать консультации в рамках ТКГ только, если увидит в них практический смысл.

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