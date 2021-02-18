Владивосток, , 09:50 — REGNUM Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора МУП Владивостока «Некрополь» Игоря Бабынина, который 12 лет брал взятки в особо крупном размере, совершал коммерческий подкуп и допустил растрату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе следствия установлено, что с марта 2005 года по сентябрь 2017 года руководитель похоронной службы получил от двух компаний акции и денежные средства за возможность беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на городских кладбищах. При этом он ограничил возможность другим организациям оказывать подобные услуги.

В результате своих незаконных действий директор получил взятки более 326 млн рублей.

Кроме того, от имени «Некрополя» он заключил с аффилированной ему компанией договор аренды автомобилей и спецтехники, которая недолго использовалась, при этом работы приняты и оплачены.

Уголовное дело будет передано в Ленинский районный суд Владивостока.

«Прокуратура края предъявила иск о взыскании с обвиняемого более 1 млн рублей в счёт погашения ущерба, причиненного растратой», — добавили следователи.

Уточняется, что в 2018 году обвиняемый уже был осужден за другое преступление и приговорен к двум годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках уголовных дел по фактам коррупции и взяток, сотрудники ФСБ 18 марта 2020 года во Владивостоке нагрянули с обысками в УМВД, на станцию скорой помощи, в «Некрополь», а также в квартиры подозреваемых.