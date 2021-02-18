Южно-Сахалинск, , 09:45 — REGNUM На Сахалине как только позволили погодные условия к поискам пропавшего водителя грейдера подключили беспилотник и вертолёт. С земли поисковая операция пока не дала успехов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Направить на поиски пропавшего грейдериста вертолёт распорядился губернатор области Валерий Лимаренко.

«Как только погода позволит, нужно немедленно вылетать», — сказал глава региона.

Предполагается, что пропасть грейдер с водителем мог на участке протяженность 30 км. Тяжелая техника прошла пока только 12 км.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски грейдера с водителем ведутся с 17 февраля. Он пропал в самый разгар мощного снежного циклона. На месте исчезновения произошёл сход снежной лавины. К поискам подключились спасатели регионального МЧС, сотрудники районной администрации и полиции.