Уфа, , 09:39 — REGNUM Ядовитую змею обнаружили в своей квартире жители Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, инцидент произошел 14 февраля в г. Салавате. Жильцы одной из квартир дома по ул. 30 лет Победы принесли домой из погреба ведро с картофелем. В какой-то момент они заметили, что их кошка стала бурно себя вести, реагируя на ведро. Как оказалось, в ведро забралась змея. Жители срочно вызвали спасателей. Прибыв на место, специалисты установили, что змея является ядовитой гадюкой: она уже перебралась на полку с обувью.

Отмечается, что специалисты в защитных костюмах поймали земноводное и вынесли из квартиры. Предполагается, что змея пряталась от холода, поэтому заползла в погреб, из которого ее и принесли домой вместе с картофелем.

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