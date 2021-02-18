Каменск-Уральский, Свердловская область, , 09:39 — REGNUM Жительнице Каменска-Уральского (Свердловская область) назначили один год ограничения свободы за избиения медсестры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, гражданка, находясь на лечении в травматологическом отделении городской поликлиники, напала на медсестру. Нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения, нападение зафиксировали свидетели. У медсестры выявили черепно-мозговую травму.

Женщина обвинялась в п.п. «а», «г» ч.2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»). Обвиняемая призналась в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завели уголовное дело по факту нападения на врача скорой помощи.

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