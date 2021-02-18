Мадрид, , 09:35 — REGNUM Как минимум 63 человека пострадали в Мадриде и Каталонии во время протестных акций в поддержку рэпера Пабло Аселя, который ранее был осужден за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом 18 февраля сообщают местные медицинские службы на своих страницах в соцсети Twitter.

В службе медицинской помощи Мадрида отметили, что во время начавшейся на центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль демонстрации в поддержку музыканта, переросшей в столкновения с полицией, «пострадали 55 человек, из которых 35 — это сотрудники полиции».

При этом отмечается, что еще восемь человек пострадали в ходе протестных акций в Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 48 человек были задержаны 17 февраля в ряде городов Испании в ходе акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя.