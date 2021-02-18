Кызыл, , 09:29 — REGNUM Уровень преступности в Туве в 2020 году снизился сразу на 24,7%. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Шолбан Кара-оол, отметив, что они постепенно избавляются от «ярлыка самого криминального региона».

В частности, резко сократилось число преступлений среди подростков и против них — на 27,3% и 35,7% соответственно. На 8,7% снизилась доля рецидивных преступлений. Впрочем, есть и негативные моменты, на которые указал глава.

«В разы выросли преступления экономической направленности и на бытовой почве. Специалисты говорят, что это прямое следствие ограничений и режима самоизоляции, связанных с коронавирусом. Кроме того, на 3,6% увеличилось «пьяная» преступность», — отметил он.

По словам Кара-оола, это означает необходимость усиления борьбы с пьянством и алкоголизацией населения. Он призвал наказывать подпольных торговцев спиртным «по всей жёсткости закона». Между тем, за год было выявлено более 1,5 тыс. правонарушителей в этой сфере, а уголовных дел возбуждено 29.