Новосибирск, , 09:30 — REGNUM Ленинский районный суд Новосибирска принял решение об аресте студента одного из городских вузов Дениса М., подозреваемого в убийстве своего одногруппника во время конфликта из-за девушки. Об этом 18 февраля сообщается на сайте суда.

Указывается, что суд 18 февраля рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска СУ СК России об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве.

«Избрана (подозреваемому) мера пересечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 16.04.2021», — говорится в сообщении.

Отметим, по предварительным данным следствия, 16 февраля в Новосибирске между двумя студентами произошла драка из-за девушки, в ходе которой один из них нанес другому несколько ударов холодным оружием, после чего последний скончался на месте происшествия.