Пафос, , 09:18 — REGNUM Американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, более известный как Дик О'Хари, погиб в результате ДТП на Кипре. Об этом 18 февраля сообщает издание Cyprus Mail.

Уточняется, что авария с участием О'Хари произошла вечером 16 февраля между деревнями Айя-Варвара и Аксилу. Режиссер не справился с управлением и его автомобиль съехал с дороги, после чего несколько раз перевернулся.

При этом в полиции города Пафоса предполагают, что находившийся за рулем мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и превысил скорость.

Отметим, актер и режиссер Дик О'Хари также был журналистом и кинопродюсером. Он снимал фильмы о России и был хорошо известен русскоязычным жителям Кипра по сериалу о путешествиях Legend Hunt. Также он снялся в нескольких фильмах, в том числе в фильме «Никогда не стареешь» в 2019 году, и путешествовал по всему миру, включая Россию.