Горно-Алтайск, , 09:05 — REGNUM Против бывшего руководителя учреждения «Горно-Алтайавтодор», обвиняемого в присвоении 3,4 млн рублей, возбуждено ещё одно уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, с 2010 года по 2012 год обвиняемый при участии других должностных лиц украл имущество трёх компаний, контрольный пакет акций которых принадлежал республике. Акции мужчина частично присвоил себе, частично отдал близким и родственникам, заключая фиктивные договора. В результате бюджету республики был нанесён ущерб в размере 56,8 млн рублей.

«Данное уголовное дело соединено в одно производство с основным уголовным делом о хищении бюджетных денежных средств на сумму порядка 3,4 млн рублей при строительстве автодорог, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы», — отметили в управлении.

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