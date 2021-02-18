Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли и задержали хулиганов, устроивших «файер-шоу» в подземном вестибюле станции метро «Гражданский проспект». В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы.

Хулиганская выходка в метро была устроена около 23 часов 16 февраля 2021 года около 23 часов. Двое мужчин зажгли файеры синего цвета на платформе подземной станции, а женщина, находившаяся с ними, снимала это на видео. В результате инцидента люди и имущество метрополитена не пострадали, а полиция занялась поиском хулиганов.

«Полицейские установили и доставили в отдел троих участников данного происшествия. Ими оказались двое мужчин, 26 и 38 лет, а также их знакомая, которая была опрошена в качестве свидетеля и отпущена. Подозреваемые — уроженцы Вологодской области, работают в Петербурге на одном их коммерческих предприятий», — рассказали 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Это преступление наказывается, в том числе, лишением свободы на срок до семи лет.

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