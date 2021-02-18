Лондон, , 08:59 — REGNUM Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Такое сообщение распространил Букингемский дворец.

Отмечается, что 99-летнего герцога Эдинбургского вечером 16 февраля поместили в больницу имени короля Эдуарда VII. Такое решение принято из предосторожности, госпитализацию рекомендовал лечащий врач на фоне недомогания принца.

«Планируется, что герцог проведет в больнице несколько дней для обследований и отдыха», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января королева Елизавета II и ее супруг привились вакциной против коронавирусной инфекции.