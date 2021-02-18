Кызыл, , 08:52 — REGNUM Тувинские правоохранители задержали бывшего руководителя микрокредитной организации «Фонд поддержки предпринимателей Республики Тыва». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, его обвиняют в присвоении бюджетных денег, выделенных на поддержку бизнеса.

Обвиняемый занимал должность главы организации с 2015 по 2019 год.

«В период с 2016 по 2018 год руководитель организации, используя своё служебное положение, похитил бюджетные денежные средства на общую сумму, превышающую один миллион рублей», — отметили в ведомстве.

Деньги были выделены в рамках программы «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017−2024 годы» и должны были пойти на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение или растрата».