Уфа, , 08:49 — REGNUM Семью из четырех человек доставили в больницу после отравления бытовым газом в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в г. Октябрьский в жилом доме по ул. Тихая четыре человека, в том числе несовершеннолетние 15-и и 17-и лет отравились бытовым газом. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ростовской области из-за утечки газа погибли ребенок и трое взрослых.

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