Джакарта, , 08:43 — REGNUM Главный инспектор полиции Восточной Явы Нико Афинта заявил, что 400 человек направлены для поиска пострадавших при оползнях в округе Нгетос, сообщает Antara.

«Объединенная группа все еще ищет потерпевших, которые числятся пропавшими без вести. Надеюсь, их скоро найдут», — заявил генеральный инспектор полиции.

На данный момент спасатели не обнаружили шестерых предполагаемых жертв оползня в округе Нгетос.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате оползней в округе Нгетос в Индонезии погибли 13 человек.

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