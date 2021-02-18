Турочакский район, Алтай, , 08:39 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в «воспрепятствовании осуществлению правосудия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл в июле 2020 года.

Неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, мужчина в тот день был на суде по очередному делу. Находясь за решёткой в зале суда, в ходе личного ознакомления с материалами, он вырвал из папки протокол явки с повинной, разорвал его и съел.

«Указанное доказательство по делу впоследствии было восстановлено в установленном законом порядке, судом в отношении злоумышленника был постановлен обвинительный приговор», — отметили в управлении.

При этом мужчина не признал своей вины в уничтожении документа. Тем не менее, в следствии собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору.