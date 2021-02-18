Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM В Бурятии продолжают практически ежедневно регистрировать по 1−2 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались ещё двое больных.

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Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике стали 697 человек, страдавших также тяжёлой сопутствующей патологией.

Общее число случаев заражения, тем временем, достигло 32 705. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 30 288 человек. В стационарах остаются на лечении 738 пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1288 коек, занято — 738, свободно — 550 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,3%. Амбулаторное лечение проходят 982 пациента с COVID-19, наблюдается 133 человек», — отметили в штабе.